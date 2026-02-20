БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Алиса Лю - от отказването до олимпийския връх в Милано/Кортина

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
20-годишната американка се завърна след пауза в кариерата си, спечели световната титла и покори леда с впечатляващ триумф във фигурното пързаляне на Игрите.

Алиса Лю - от отказването до олимпийския връх в Милано/Кортина
Олимпийската шампионка по фигурно пързаляне Алиса Лю е голямата героиня на Игрите в Милано/Кортина.

Да се завърнеш с гръм и трясък на най-голямата сцена - точно това направи Алиса Лю. Тя триумфира с олимпийската титла при жените, превръщайки „Милано Айс Скетинг Арена“ в свой личен дансинг. С енергията и артистизма си американката вдигна на крака публиката, а волната ѝ програма не остави никакви съмнения кой заслужава златото.

След третото място в кратката програма Лю влезе във финалния ден под напрежение, но изигра съчетанието си с впечатляваща увереност и изпревари японките Каори Сакамото и Амина Кай в крайното класиране.

Това бе второ участие на американката на Олимпийски игри след Пекин 2022, когато едва 16-годишна тя завърши шеста. Очакванията тогава бяха огромни, а тежестта – сериозна за толкова млад състезател. Лю е на леда още от петгодишна, а в интервю за BBC по-рано тази година признава, че в даден момент е започнала да усеща спорта като работа.

Само няколко месеца след Игрите в Пекин тя изненадващо обяви, че прекратява професионалната си кариера. Решение, което взема самостоятелно, без дори да го обсъжда с баща си – човекът, който стои до нея от самото начало.

Както често се случва обаче, любовта към леда се оказва по-силна. През 2024 година Алиса Лю се завръща в спорта с нов заряд. Печели световната титла през март 2025-а, а в Милано/Кортина прави и следващата крачка – към олимпийското злато.

"Нямам идея как ще се справя с популярността. Вероятно ще нося перуки на публични места“, казва с усмивка шампионката.

„Надявам се да успея да насоча вниманието към психическото здраве в спорта. Мисля, че историята ми е доста готина и се надявам да вдъхнови хората. Най-важната част от нея е връзката с хората. Това е всичко, което съм искала", споделя още щастливият водач

Едва на 20 години, а вече със световна и олимпийска титла, Алиса Лю изкачи най-високия връх във фигурното пързаляне. Нейният път – от ранната слава, през паузата и съмненията, до златния триумф – е още едно доказателство, че понякога най-големите победи идват след смелостта да направиш крачка назад.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ни напомниха, че никога не е късно да се върнеш към мечтата си. А историята на Алиса Лю го доказва по най-бляскавия възможен начин.

#Алиса Лю #Милано Кортина 2026 #Днес на Игрите

