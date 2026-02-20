Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница

Протест пред сградата на областната администрация в Монтана. Недоволството е срещу решение на Здравното министерство, с което за представител на държавата в Съвета на директорите на Монтанската болница е избран и назначен Йордан Гълъбов. Той заема мястото на д-р Красимир Каменов, който протестиращите подкрепят и настояват да остане на поста.

До рокадата в Съвета на директорите се стига след проведен конкурс. Заемалият поста досега д-р Каменов е дългогодишен началник на отделението по хирургия в Монтанската болница.

Според хората на протеста, няма по-подходящ кандидат и решението да бъде назначен друг, когото те не познават и който не е наясно с проблемите в лечебното заведение, е грешно.