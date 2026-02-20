БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Протест пред сградата на областната администрация в Монтана. Недоволството е срещу решение на Здравното министерство, с което за представител на държавата в Съвета на директорите на Монтанската болница е избран и назначен Йордан Гълъбов. Той заема мястото на д-р Красимир Каменов, който протестиращите подкрепят и настояват да остане на поста.

До рокадата в Съвета на директорите се стига след проведен конкурс. Заемалият поста досега д-р Каменов е дългогодишен началник на отделението по хирургия в Монтанската болница.

Според хората на протеста, няма по-подходящ кандидат и решението да бъде назначен друг, когото те не познават и който не е наясно с проблемите в лечебното заведение, е грешно.

Николай Цоков, жител на Видин: "Искаме да знаем защо се отстранява доктора и се поставя друг човек на негово място."

Димитър, пациент, жител на Берковица: "Като него доктор няма. Аз съм обиколил и Плевен, и София, и други болници. С 4-5 операции паднах в неговите ръце сега и той ме измъкна от смъртта. Като него доктор няма."

Ангел, жител на град Белоградчик: "Много близки, много познати, много фамилии е лекувал и той е човека, който трябва да бъде."

#отстранен лекар #болница #Монтана #протест

Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица? Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
