Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница

Протест пред сградата на областната администрация в Монтана. Недоволството е срещу решение на Здравното министерство, с което за представител на държавата в Съвета на директорите на Монтанската болница е избран и назначен Йордан Гълъбов. Той заема мястото на д-р Красимир Каменов, който протестиращите подкрепят и настояват да остане на поста.
До рокадата в Съвета на директорите се стига след проведен конкурс. Заемалият поста досега д-р Каменов е дългогодишен началник на отделението по хирургия в Монтанската болница.
Според хората на протеста, няма по-подходящ кандидат и решението да бъде назначен друг, когото те не познават и който не е наясно с проблемите в лечебното заведение, е грешно.
Николай Цоков, жител на Видин: "Искаме да знаем защо се отстранява доктора и се поставя друг човек на негово място."
Димитър, пациент, жител на Берковица: "Като него доктор няма. Аз съм обиколил и Плевен, и София, и други болници. С 4-5 операции паднах в неговите ръце сега и той ме измъкна от смъртта. Като него доктор няма."
Ангел, жител на град Белоградчик: "Много близки, много познати, много фамилии е лекувал и той е човека, който трябва да бъде."