Антоанет Райпма-де Йонг затвърди нидерландската доминация в бързото пързаляне с кънки на 1500 м

Нидерландката Антоанет Райпма-де Йонг триумфира с олимпийската титла на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки и затвърди доминацията на страната си в дисциплината, която продължава без прекъсване от 2010 година. Тя стана петата поредна представителка на Нидерландия със златото, след като наследи на върха Йориен тер Морс и трикратната шампионка Айрийн Вюст.

30-годишната Райпма-де Йонг завърши с време 1:54.09 минути в 14-ата серия и сбъдна голямата си олимпийска мечта. До момента тя имаше във визитката си два сребърни и три бронзови медала от Игрите, както и шест световни титли, включително на 1500 метра от Хееренвеен 2023.

Победата ѝ бе поставена под въпрос едва в последната серия. Световната рекордьорка Михо Такаги, която има две олимпийски сребърни отличия в дисциплината, водеше до последния завой, но в заключителните метри загуби скорост и финишира шеста.

Сребърният медал спечели норвежката Рагне Виклунд с 1:54.15 минути, а бронзът остана за канадката Валъри Малтей, която спря хронометрите на 1:54.40.