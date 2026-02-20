БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК

Мая Димитрова
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
предсрочните избори премиерът андрей гюров проведе първа среща цик
Снимка: БТА
Еднакви паравани във всички избирателни секции и обучение на членовете на комисиите – за това се споразумяха премиерът Андрей Гюров и Централната избирателна комисия. Днес те проведоха първата си среща във връзка с организирането на изборите през април.

Повече от час служебният премиер и служебният министър на електронното управление разговаряха с членовете на Централната избирателна комисия. И двете страни определиха срещата като ползотворна, а провеждането на честни избори като приоритет.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Това, около което се обединихме е, че за да гарантираме честния изборен процес, трябва да работим в много добра координация и в регулярни срещи да обменяме идеи и начини за подобряване на изборния процес."

Камелия Нейкова - председател на Централната избирателна комисия: "Ще продължим с по-стегнато темпо активната си работа, тъй като отговорностите ни са споделени и работата ни е съвместна."

Паравани със стандартен формат и обучение на всички участници в секционните комисии са първите теми, по които позициите съвпаднаха.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: "Имаме идеи как това да бъде направено и тествано, за да сме сигурни, че хората, които участват в СИК и изборния процес са добре обучени и подготвени."

Една от причините за това са смените на членове в последния момент. ЦИК ще прави информационна кампания в социалните платформи, за да стигне до младите хора.

По-рано през деня Андрей Гюров се срещна с млади хора, които участваха в протестите срещу властта в края на миналата година. Те посочиха няколко основни приоритети:

Александър Танев - Обединение "Студенти против мафията": "Това е разрешаването на кризата в съдебната власт, назначаване на легитимен и законен главен прокурор, действия в посока на разрешаване на кризата в институциите, които работят извън определените от закона мандати и разбира се най-важното основната цел - провеждане на честни и прозрачни избори."

Василена Димитрова - ИК "Бъдеще в България": "Начертахме път и за министерство на здравеопазването какво може да се промени, имаме ясни предложения, които могат да се случат и в рамките на служебното правителство."

снимки: БНТ, БТА

Гледаме в една посока и се надявам диалогът да продължи, посочи след разговора министър-председателят.

#Андрей Гюров #цик #камелия нейкова #предсрочни парламентарни избори

