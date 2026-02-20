Колоритна агитка подкрепя българските биатлонисти на Олимпийските игри

В събота е женският масов старт в биатлона с участието на две българки – бронзовата медалистка от индивидуалната надпревара Лора Христова и четвъртата от спринта Милена Тодорова. Милена и Лора ще получат и солидна подкрепа от българска агитка, която не спира да развява високо трибагреника и да скандира мощно.

Илиян Енев и операторът Николай Балкански се срещнаха с феновете на биатлона от България, които подкрепят нашите състезатели по време на всяка една надпревара.

Освен гласовитите български фенове на биатлона присъстваха и други колоритни привърженици. Това са Олимпийските игри. Една пъстра палитра от емоции, пресъздадени по най-добрия възможен начин от феновете на биатлона.

Подробности вижте във видеото!