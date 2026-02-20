Необичайно хоби: Американските олимпийски биатлонистки се разтоварват с плетене

Американски биатлонистки в Италия намират необичаен начин да се разтоварят между тренировки и състезания. Марги Фрийд, Луси Андерсън и Дийдра Ървин плетат чорапи и шапки в свободното си време в Антерселва.

Ървин разказва, че е започнала да плете по време на пътуванията в биатлона, за да се отпуска, а тази година е изплела и подаръчни чорапи за хората от щаба с мотиви на американското и италианското знаме и с олимпийските кръгове.

Андерсън разказва, че плетенето й дава почивка от мислите за квалификации и стрелба. Фрийд пък обяснява, че при плетенето по-важно е самият процес, а не перфектният резултат.