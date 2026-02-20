Розовата долина вече е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО

Розовата долина е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО – място, което събира най-ценните традиции от цял свят. В долината от много години се отглеждат маслодайни рози и се прави розово масло, като уменията се предават от поколение на поколение.

Целта на кандидатурата е традицията да бъде запазена и популяризирана. Освен към ЮНЕСКО, документите са подадени и към Международната организация за земеделие, която се грижи за ценни земеделски райони.

Ако Розовата долина бъде одобрена, тя ще стане още по-позната със своя аромат, история и празници.