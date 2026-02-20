Розовата долина вече е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Розовата долина е предложена за вписване в списъка на ЮНЕСКО – място, което събира най-ценните традиции от цял свят. В долината от много години се отглеждат маслодайни рози и се прави розово масло, като уменията се предават от поколение на поколение.

Целта на кандидатурата е традицията да бъде запазена и популяризирана. Освен към ЮНЕСКО, документите са подадени и към Международната организация за земеделие, която се грижи за ценни земеделски райони.

Ако Розовата долина бъде одобрена, тя ще стане още по-позната със своя аромат, история и празници.

Избраха нов генерален директор на БНТ
Избраха нов генерален директор на БНТ
Новините 20.02.2026 г. Новините 20.02.2026 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Как да опазим детството в дигиталния свят – дискусия в София Как да опазим детството в дигиталния свят – дискусия в София
Чете се за: 01:27 мин.
Дъждовно време в последния работен ден от седмицата Дъждовно време в последния работен ден от седмицата
Чете се за: 00:45 мин.
Поклон, Апостоле! Отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски Поклон, Апостоле! Отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:45 мин.
Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки Изложбата „Фантастични умове“ отличава българските шампиони по науки
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
