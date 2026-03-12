Кучето Пирин откри десетки килограми марихуана на „Капитан Андреево“

Добре обучени кучета помагат на граничните полицаи и митничарите. Незаменими са при разкриването на наркотрафиканти. Преди дни на ГКПП „Капитан Андреево“ кучето Пирин надуши укрити в лека кола близо 46 кг марихуана.

В борбата с незаконния трафик, освен на личните си качества и опит, на кучета разчитат и митничарите. Трафикантите крият нелегалната стока на различни места, но това не затруднява нито четириногите, нито хората. Така бе е разкрито и най-голямото от началото на тази година количество марихуана.