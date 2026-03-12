Новините 12.03.2026 г.

Акценти за деня:
У НАС
Шест училища с деца от уязвими групи с отлични резултати от НВО
Шест училища, в които се обучават деца от уязвими групи, постигнаха отлични резултати на Националното външно оценяване. Децата в тези училища са от общности, в които няма достъп до частни уроци и липсва подкрепа у дома.
STEM кабинетите се превръщат в необходимост в училищата
Традиционната класна стая с все по-бързи темпове се превръща в модерна и технологична. Ако преди 50 години 3D принтери, VR очила, роботи, компютри, дронове са звучали фантастично, сега това е едва ли не стандарт. А STEM стаите вече са необходимост, за да бъдат в крак с новото време както ученици, така и учители.
Кучето Пирин откри десетки килограми марихуана на „Капитан Андреево“
Добре обучени кучета помагат на граничните полицаи и митничарите. Незаменими са при разкриването на наркотрафиканти. Преди дни на ГКПП „Капитан Андреево“ кучето Пирин надуши укрити в лека кола близо 46 кг марихуана.
СВЯТ
Планини от отпадъци покриха плаж на остров Бали
Океански течения и мусонни ветрове изхвърлиха големи количества пластмаса, дървета и други отпадъци на плаж на остров Бали. Това сезонно явление затруднява местните рибари, които често трябва да разчистват боклука, преди да излязат в морето.
Във Великобритания разработват ново тренировъчно устройство за астронавти
Британски стартъп разработва ново тренировъчно устройство за астронавти, предназначено за дълги космически мисии. Машината позволява упражнения като скачане и тренировки със съпротивление в условия на безтегловност.
Котката ви вече може да ви се обажда от дома
Китайска технологична компания представи устройство, което позволява на стопаните да говорят с домашните си любимци от разстояние. Специален нашийник предлага двупосочна гласова връзка и функция за разпознаване на поведението на животното.
Какво гурме меню очаква гостите на наградите „Оскар“?
От хайвер, трюфели и суши до пица, стекове и пилешки пайове – такова разнообразие от ястия готви екипът на шеф-готвача на „Оскар“-ите Волфганг Пук. Количествата също са впечатляващи – 25 хиляди порции.
Червена кървава луна освети небето над Мексико
Хората в Мексико Сити наблюдаваха пълно лунно затъмнение, известно като „кървава луна“ заради червеникавия цвят на Луната. Много хора се събраха в кампуса на Националния автономен университет на Мексико, за да гледат затъмнението с бинокли и телескопи.
СПОРТ
Съучениците на Малена Замфирова с видео поздрав към сноубордистката
Сноубордистката Малена Замфирова претърпя успешно и втората операция в раменната област. А съучениците ѝ изпратиха видео поздрав в знак на подкрепа, като оформиха името ѝ с телата си в двора на училището.
Четвърти пореден успех за женския национален отбор по баскетбол
Женският национален отбор на България записа четвърти пореден успех в група Е от квалификациите за Евробаскет 2027. Възпитаничките на старши треньора Таня Гатева надиграха категорично селекцията на Азербайджан със 120:40.
Джак Дрейпър елиминира Новак Джокович в Индиън Уелс
Носителят на 24 титли от Големия шлем при тенисистите Новак Джокович приключи участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс в САЩ на осминафиналите. Сръбският тенисист, който е номер 3 в света и схемата на надпреварата, бе елиминиран от 14-я в ранглистата Джак Дрейпър от Великобритания.