Новините 12.03.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Шест училища с деца от уязвими групи с отлични резултати от НВО

Шест училища, в които се обучават деца от уязвими групи, постигнаха отлични резултати на Националното външно оценяване. Децата в тези училища са от общности, в които няма достъп до частни уроци и липсва подкрепа у дома.

STEM кабинетите се превръщат в необходимост в училищата

Традиционната класна стая с все по-бързи темпове се превръща в модерна и технологична. Ако преди 50 години 3D принтери, VR очила, роботи, компютри, дронове са звучали фантастично, сега това е едва ли не стандарт. А STEM стаите вече са необходимост, за да бъдат в крак с новото време както ученици, така и учители.

Кучето Пирин откри десетки килограми марихуана на „Капитан Андреево“

Добре обучени кучета помагат на граничните полицаи и митничарите. Незаменими са при разкриването на наркотрафиканти. Преди дни на ГКПП „Капитан Андреево“ кучето Пирин надуши укрити в лека кола близо 46 кг марихуана.

СВЯТ

Планини от отпадъци покриха плаж на остров Бали

Океански течения и мусонни ветрове изхвърлиха големи количества пластмаса, дървета и други отпадъци на плаж на остров Бали. Това сезонно явление затруднява местните рибари, които често трябва да разчистват боклука, преди да излязат в морето.

Във Великобритания разработват ново тренировъчно устройство за астронавти

Британски стартъп разработва ново тренировъчно устройство за астронавти, предназначено за дълги космически мисии. Машината позволява упражнения като скачане и тренировки със съпротивление в условия на безтегловност.

Котката ви вече може да ви се обажда от дома

Китайска технологична компания представи устройство, което позволява на стопаните да говорят с домашните си любимци от разстояние. Специален нашийник предлага двупосочна гласова връзка и функция за разпознаване на поведението на животното.

Какво гурме меню очаква гостите на наградите „Оскар“?

От хайвер, трюфели и суши до пица, стекове и пилешки пайове – такова разнообразие от ястия готви екипът на шеф-готвача на „Оскар“-ите Волфганг Пук. Количествата също са впечатляващи – 25 хиляди порции.

Червена кървава луна освети небето над Мексико

Хората в Мексико Сити наблюдаваха пълно лунно затъмнение, известно като „кървава луна“ заради червеникавия цвят на Луната. Много хора се събраха в кампуса на Националния автономен университет на Мексико, за да гледат затъмнението с бинокли и телескопи.

СПОРТ

Съучениците на Малена Замфирова с видео поздрав към сноубордистката

Сноубордистката Малена Замфирова претърпя успешно и втората операция в раменната област. А съучениците ѝ изпратиха видео поздрав в знак на подкрепа, като оформиха името ѝ с телата си в двора на училището.

Четвърти пореден успех за женския национален отбор по баскетбол

Женският национален отбор на България записа четвърти пореден успех в група Е от квалификациите за Евробаскет 2027. Възпитаничките на старши треньора Таня Гатева надиграха категорично селекцията на Азербайджан със 120:40.

Джак Дрейпър елиминира Новак Джокович в Индиън Уелс

Носителят на 24 титли от Големия шлем при тенисистите Новак Джокович приключи участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Индиън Уелс в САЩ на осминафиналите. Сръбският тенисист, който е номер 3 в света и схемата на надпреварата, бе елиминиран от 14-я в ранглистата Джак Дрейпър от Великобритания.