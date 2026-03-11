Ковчегът на древния египетски фараон Рамзес II беше показан за първи път в Лондон

В Лондон беше открита голяма изложба за един от най-известните фараони на Древен Египет – Рамзес Велики. Изложбата „Рамзес и златото на фараоните“ представя 188 древни предмета, включително бижута, маски и статуи и други съкровища.

Сред най-интересните експонати е дървеният ковчег на Рамзес II, който за пръв път се показва в Великобритания. Много от експонатите са на над 3000 години и идват от музеи и исторически места в Египет.

Посетителите могат да използват и виртуална реалност, за да се разходят из Древен Египет и да видят известни храмове като Абу Симбел.

Рамзес II управлява Египет почти 67 години и е известен като един от най-могъщите владетели в историята на страната.