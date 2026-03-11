БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бербатов и здравният министър обсъдиха как спортът да е по-достъпен за децата

Съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов и служебният здравен министър Михаил Околийски обсъдиха възможности за насърчаване на спорта като ключов фактор за детското здраве.

Сред идеите са педиатрите да препоръчват подходящи спортни активности за деца със здравословни проблеми, както и организирането на профилактични прегледи и мобилни медицински кабинети за деца, които спортуват.

Като важен акцент беше поставено и подобряването на храненето в учебните заведения, както и ролята на спорта като средство за превенция на зависимости сред младите хора.

