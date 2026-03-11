БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър Батенберг беше получено в Държавна агенция „Архиви“. То е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в Архивите, и е направено от съпруга на правнучката му – Михаел Грьолер.

Най-ценният предмет е държавният печат, с който Александър Батенберг като глава на българската монархия е подпечатвал важни държавни документи.

Княз Александър Батенберг има две деца – Асен и Цветана фон Хартенау. И двамата обаче нямат наследници. Асен осиновява децата на съпругата си и Михаел Грьолер е съпруга на нейната правнучка. Той се свързва с директора на нашия „Дом Витгенщайн“ във Виена Румяна Конева и изразява желанието си да предостави на България предмети и документи на княз Александър Батенберг.

Пред камерата на БНТ директорът на Държавна агенция „Архиви“ Михаил Груев отвори кашона с ценното дарение, което пристигна днес от Виена.

Документите показвате и, че след абдикацията княз Александър остава убеден българофил. Старае се да поддържа българския си език, кореспондира си с българските държавници, но и с обикновени хора. Сред дарените документи е и телеграма от г-н Стойчов от Чирпан до княза в Грац, която доц. Груев определя като първия български документ, написан на шльокавица от телеграфиста.

Князът никога не поддържа отношенията си с Русия. За доказателство Михаил Груев показва снимка от България, изпратена на Батенберг в Грац – български селяни в двора на руското консулство.

Днес доц. Груев връчи договор за дарение на директора на Централния държавен архив Снежана Петкова. А тя заведе първия за годината новопостъпил фонд в Архивите на името на княз Александър Първи Български. До този момент тук е нямало личен фонд на княза.

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: У нас

В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света
В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света
В Шумен готвят голям шахматен празник за деца В Шумен готвят голям шахматен празник за деца
Чете се за: 00:52 мин.
Новините 11.03.2026 г. Новините 11.03.2026 г.
Чете се за: 03:32 мин.
Какви промени в училище предлагат от Синдикат „Образование“? Какви промени в училище предлагат от Синдикат „Образование“?
Чете се за: 01:22 мин.
Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания Абитуриенти от Бургас се включиха в кръводарителска кампания
Чете се за: 01:02 мин.
83 години от спасяването на българските евреи 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ