Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви

Дарение от ценни предмети, писма, документи и снимки на княз Александър Батенберг беше получено в Държавна агенция „Архиви“. То е първото подобно дарение с вещи на княза, което постъпва в Архивите, и е направено от съпруга на правнучката му – Михаел Грьолер.

Най-ценният предмет е държавният печат, с който Александър Батенберг като глава на българската монархия е подпечатвал важни държавни документи.

Княз Александър Батенберг има две деца – Асен и Цветана фон Хартенау. И двамата обаче нямат наследници. Асен осиновява децата на съпругата си и Михаел Грьолер е съпруга на нейната правнучка. Той се свързва с директора на нашия „Дом Витгенщайн“ във Виена Румяна Конева и изразява желанието си да предостави на България предмети и документи на княз Александър Батенберг.

Пред камерата на БНТ директорът на Държавна агенция „Архиви“ Михаил Груев отвори кашона с ценното дарение, което пристигна днес от Виена.

Документите показвате и, че след абдикацията княз Александър остава убеден българофил. Старае се да поддържа българския си език, кореспондира си с българските държавници, но и с обикновени хора. Сред дарените документи е и телеграма от г-н Стойчов от Чирпан до княза в Грац, която доц. Груев определя като първия български документ, написан на шльокавица от телеграфиста.

Князът никога не поддържа отношенията си с Русия. За доказателство Михаил Груев показва снимка от България, изпратена на Батенберг в Грац – български селяни в двора на руското консулство.

Днес доц. Груев връчи договор за дарение на директора на Централния държавен архив Снежана Петкова. А тя заведе първия за годината новопостъпил фонд в Архивите на името на княз Александър Първи Български. До този момент тук е нямало личен фонд на княза.