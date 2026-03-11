Бивш параолимпийски шампион посреща тазгодишните игри като кмет

Бившият параолимпийски шампион по спортна стрелба Оскар Де Пелегрин днес е кмет на италианския град Белуно. Градът се намира близо до място, където се провеждат Зимните параолимпийски игри.

Когато е на 21 години, Де Пелегрин претърпява тежка злополука и започва да се движи с инвалидна количка. Той обаче не се отказва и започва да се занимава със спорт. По-късно става един от най-добрите италиански параолимпийци.

Участва в шест параолимпийски игри от Барселона 1992 г. до Лондон 2012 г. Състезава се в стрелба и стрелба с лък и печели шест медала. На игрите в Лондон 2012 г. печели златен медал.

След края на спортната си кариера той влиза в политиката и през 2022 г. става кмет на Белуно. Днес Де Пелегрин вярва, че параолимпийските игри ще помогнат на региона. Благодарение на тях са направени повече достъпни спортни зали, хотели и ресторанти, за да могат всички хора да ги използват.