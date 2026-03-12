Планини от отпадъци покриха плаж на остров Бали

Океански течения и мусонни ветрове изхвърлиха големи количества пластмаса, дървета и други отпадъци на плаж на остров Бали. Това сезонно явление затруднява местните рибари, които често трябва да разчистват боклука, преди да излязат в морето.

Отпадъците достигат и до туристическите зони, където посетителите се движат между купчини пластмаса и бамбук. Някои туристи казват, че замърсяването вече вреди на имиджа на острова като туристическа дестинация.

Въпреки че властите редовно организират почистване, силните вълни продължават да изхвърлят нови количества отпадъци на брега.