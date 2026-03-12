БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Планини от отпадъци покриха плаж на остров Бали

Чете се за: 00:45 мин.
Океански течения и мусонни ветрове изхвърлиха големи количества пластмаса, дървета и други отпадъци на плаж на остров Бали. Това сезонно явление затруднява местните рибари, които често трябва да разчистват боклука, преди да излязат в морето.

Отпадъците достигат и до туристическите зони, където посетителите се движат между купчини пластмаса и бамбук. Някои туристи казват, че замърсяването вече вреди на имиджа на острова като туристическа дестинация.

Въпреки че властите редовно организират почистване, силните вълни продължават да изхвърлят нови количества отпадъци на брега.

Червена кървава луна освети небето над Мексико
Червена кървава луна освети небето над Мексико
Какво гурме меню очаква гостите на наградите „Оскар"?
Чете се за: 00:35 мин.
Котката ви вече може да ви се обажда от дома
Чете се за: 00:35 мин.
Във Великобритания разработват ново тренировъчно устройство за астронавти
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 12.03.2026 г.
Чете се за: 04:27 мин.
Ковчегът на древния египетски фараон Рамзес II беше показан за първи път в Лондон
Чете се за: 00:55 мин.

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
