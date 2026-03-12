БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

STEM кабинетите се превръщат в необходимост в училищата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Традиционната класна стая с все по-бързи темпове се превръща в модерна и технологична. Ако преди 50 години 3D принтери, VR очила, роботи, компютри, дронове са звучали фантастично, сега това е едва ли не стандарт. А STEM стаите вече са необходимост, за да бъдат в крак с новото време както ученици, така и учители.

В часа по природни науки на четвъртокласници 15-то средно училище децата се превръщат в изследователи на морското дъно чрез VR очила, песни, пъзели, презентации. Нетрадиционните подходи водят до реални резултати, а впечатленията от преживяното са ярки и незабравими.

Така изглежда един съвременен урок – вдъхновяващ, креативен, запомнящ се, в който знанието се преживява, а идеите оживяват.

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
5
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
6
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: У нас

Кучето Пирин откри десетки килограми марихуана на „Капитан Андреево“
Кучето Пирин откри десетки килограми марихуана на „Капитан Андреево“
Шест училища с деца от уязвими групи с отлични резултати от НВО Шест училища с деца от уязвими групи с отлични резултати от НВО
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 12.03.2026 г. Новините 12.03.2026 г.
Чете се за: 04:27 мин.
Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви Държавният печат на княз Батенберг вече е в българските архиви
Чете се за: 02:20 мин.
В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света В Зоопарка в Бургас се роди бебе от една от най-големите антилопи в света
Чете се за: 00:45 мин.
В Шумен готвят голям шахматен празник за деца В Шумен готвят голям шахматен празник за деца
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ