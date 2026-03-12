STEM кабинетите се превръщат в необходимост в училищата

Традиционната класна стая с все по-бързи темпове се превръща в модерна и технологична. Ако преди 50 години 3D принтери, VR очила, роботи, компютри, дронове са звучали фантастично, сега това е едва ли не стандарт. А STEM стаите вече са необходимост, за да бъдат в крак с новото време както ученици, така и учители.

В часа по природни науки на четвъртокласници 15-то средно училище децата се превръщат в изследователи на морското дъно чрез VR очила, песни, пъзели, презентации. Нетрадиционните подходи водят до реални резултати, а впечатленията от преживяното са ярки и незабравими.

Така изглежда един съвременен урок – вдъхновяващ, креативен, запомнящ се, в който знанието се преживява, а идеите оживяват.