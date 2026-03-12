Шест училища с деца от уязвими групи с отлични резултати от НВО

Шест училища, в които се обучават деца от уязвими групи, постигнаха отлични резултати на Националното външно оценяване. Децата в тези училища са от общности, в които няма достъп до частни уроци и липсва подкрепа у дома.

Едно от шестте училища е ОУ „Георги С. Раковски“ в търговищкото село Голямо Ново. То се прочу с това, че две поредни години успехът му от Националното външно оценяване след 7-и клас беше слаб две. Сега обаче училището вече е с добри резултати.

За да се случи това, дошла подкрепа от ромски студенти, направена била театрална група и още.