Как парламентарните сили реагираха на оставката на Стоил Цицелков?

Скандалът "Цицелков" отекна и в парламента. Неговата оставката, освен реакция от партиите, провокира редица въпроси, като се започне от това, кой е предложил неговото назначението, чия е била идеята за създаване на неговото министерство до кой ще понесе политическата отговорност и ще има ли още оставки в служебната власт.

Час и половина преди Цицелков да обяви, че подава оставка, Тошко Йорданов показа от парламентарната трибуна справка от съда, която взриви залата.

Тошко Йорданов, ИТН: "Това, колеги е една от присъдите на Цицелков. Присъдата е за шофиране в кръвта с 1,5 промила алкохол. Цицелков е оказал съпротива при ареста. Цицелков има още криминални две регистрации за наркотици. Вторият път е за 55 грама марихуана, което са около 220 цигари. Това не е злоупотреба, това си е дилър. По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора".

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие

Николай Минков, БНТ: "Веднага, след като стана ясно, че Цицелков подава оставка не закъсняха и реакциите."

От ГЕРБ попитаха, кой ще поеме отговорност за скандала.

Александър Иванов, ГЕРБ- СДС : "Кой поема отговорност за това предложение. Изключително важно е да разберем , кой е измислил въобще тази позиция и е номинирал господина, който виждаме, че има противоречиво досие. Също така за мен изниква въпроса било ли е морално да заема тази позиция на председател на обществения съвет на ЦИК в България, а да има същевременно забрана от Европейската комисия съответно такава. Това са отговори, на които премиерът Гюров, назначения премиер Гюров, трябва да даде отговори."

От ПП-ДБ определиха действията на Цицелков като правилни и отговорни.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Според мен това беше правилно действие както на вицепремиер, който вече в оставка, така и на премиера Гюров. Честността на изборите са основна задача на служебния кабинет. Не може нито една личност да постави под съмнение честността на това служебно правителство да се справи с предизвикателството да осигури честен вот на българските граждани и че всеки вот ще бъде правилно преброен."

Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака

Според Възраждане, служебният кабинет е изцяло компрометиран и не може да гарантира честен вот.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Тези хора, които в правителството буквално още от момента на обявяването му създават изключително сериозни притеснения в обществото трябва да бъдат моментално освободени. Моментално. Второто нещо, което трябва да кажем, че това правителство определено няма доверие в обществото. Предизвиква такъв сериозен взрив от възмущение, че дори неговия създател и идеолог, бившият президент Радев се отрече от него няколко часа по-късно."

За социалистите оставката е била най-логичния ход.

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "Видяхте, че имаше много негативни реакции срещу неговото назначение и мисля, че постъпи по най-нормалния начин да подаде оставка, когато видимо не получава одобрение от обществото. Това, което видях е, че са изнесени доста факти, че не е подходящ за позицията, за която беше предложен."

Според ИТН, президентът Йотова също носи отговорност и очакват още оставки.

Станислав Балабанов, ИТН: "Цицелков падна, ред е на Янкулов. Ред е на Христанов. И същия този стоеше пред хижата в Петрохан да обяснява как добрите момчета всъщност са били елиминирани от някаква много лоша мафия, която е отишла да ги и екзекутира."

Останалите партии не коментираха.