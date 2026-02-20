БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Как парламентарните сили реагираха на оставката на Стоил Цицелков?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Постави се въпросът кой ще понесе политическата отговорност за скандала

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Скандалът "Цицелков" отекна и в парламента. Неговата оставката, освен реакция от партиите, провокира редица въпроси, като се започне от това, кой е предложил неговото назначението, чия е била идеята за създаване на неговото министерство до кой ще понесе политическата отговорност и ще има ли още оставки в служебната власт.

Час и половина преди Цицелков да обяви, че подава оставка, Тошко Йорданов показа от парламентарната трибуна справка от съда, която взриви залата.

Тошко Йорданов, ИТН: "Това, колеги е една от присъдите на Цицелков. Присъдата е за шофиране в кръвта с 1,5 промила алкохол. Цицелков е оказал съпротива при ареста. Цицелков има още криминални две регистрации за наркотици. Вторият път е за 55 грама марихуана, което са около 220 цигари. Това не е злоупотреба, това си е дилър. По сегашния закон Цицелката трябва да е в затвора".

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие

Николай Минков, БНТ: "Веднага, след като стана ясно, че Цицелков подава оставка не закъсняха и реакциите."

От ГЕРБ попитаха, кой ще поеме отговорност за скандала.

Александър Иванов, ГЕРБ- СДС : "Кой поема отговорност за това предложение. Изключително важно е да разберем , кой е измислил въобще тази позиция и е номинирал господина, който виждаме, че има противоречиво досие. Също така за мен изниква въпроса било ли е морално да заема тази позиция на председател на обществения съвет на ЦИК в България, а да има същевременно забрана от Европейската комисия съответно такава. Това са отговори, на които премиерът Гюров, назначения премиер Гюров, трябва да даде отговори."

От ПП-ДБ определиха действията на Цицелков като правилни и отговорни.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Според мен това беше правилно действие както на вицепремиер, който вече в оставка, така и на премиера Гюров. Честността на изборите са основна задача на служебния кабинет. Не може нито една личност да постави под съмнение честността на това служебно правителство да се справи с предизвикателството да осигури честен вот на българските граждани и че всеки вот ще бъде правилно преброен."

Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака

Според Възраждане, служебният кабинет е изцяло компрометиран и не може да гарантира честен вот.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Тези хора, които в правителството буквално още от момента на обявяването му създават изключително сериозни притеснения в обществото трябва да бъдат моментално освободени. Моментално. Второто нещо, което трябва да кажем, че това правителство определено няма доверие в обществото. Предизвиква такъв сериозен взрив от възмущение, че дори неговия създател и идеолог, бившият президент Радев се отрече от него няколко часа по-късно."

За социалистите оставката е била най-логичния ход.

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "Видяхте, че имаше много негативни реакции срещу неговото назначение и мисля, че постъпи по най-нормалния начин да подаде оставка, когато видимо не получава одобрение от обществото. Това, което видях е, че са изнесени доста факти, че не е подходящ за позицията, за която беше предложен."

Според ИТН, президентът Йотова също носи отговорност и очакват още оставки.

Станислав Балабанов, ИТН: "Цицелков падна, ред е на Янкулов. Ред е на Христанов. И същия този стоеше пред хижата в Петрохан да обяснява как добрите момчета всъщност са били елиминирани от някаква много лоша мафия, която е отишла да ги и екзекутира."

Останалите партии не коментираха.

# Народно събрание #Стоил Цицелков #реакции #коментари #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
4
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
5
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
6
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)

Още от: Политика

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 01:52 мин.
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта
Чете се за: 04:12 мин.
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април
Чете се за: 00:45 мин.
Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски" Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски"
Чете се за: 04:15 мин.
БСП одобри част от водачите на листите си БСП одобри част от водачите на листите си
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Политически реакции за действията на служебния кабинет...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 01:37 мин.
По света
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите "Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ