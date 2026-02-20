Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие

Първа оставка в кабинета "Гюров". Само ден, след като положи клетва като вицепремиер за изборите Стоил Цицелков се оттегли от поста. До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК. От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

"От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена", заяви в МС Цицелков.

"Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора, незаконно използване на архиви. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Това е една кауза, за която се боря повече от 20 години." "Не съм бил никога уличаван в липса на професионализъм, прозрачност, на липса на компетенции, напротив. Аз съм единственият българин, който участва в международни конференции, Венециански комисии. Имам научни публикации по темата избори, консултирам различни правителства, работя това от 20 г. И всъщност едиственото място, където го правя пробоно и за нас като общество, за да имаме едни добри избори, е България. Моята цел е тези, които ни управляват, да бъдат тези, за които ние сме гласували. Честните избори са основен приоритет на това правителство, опазването на вота е моя кауза номер едно."

Цицелков призна, че е водил тежък разговор със служебния премиер Андрей Гюров.

"Разговарях с премиера Гюров, не беше лесен разговорът. В такава ситуация няма лесни решения, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилния начин да защитим тази кауза и честните избори и изглежда, че в този момент моята личност по-скоро носи негативи, чисто медийно на нашата кауза. Така че аз ще депозирам оставка пред премиера и президента Йотова. Защото да може фокусът, основно на вас, медиите, да бъде върху политически програми, над платформи, над това какво ви предлагат тези, които се борят за вашия глас, а не моята частна личност в неекспертно отношение." "С всички, които опетниха името ми, ще се срещнем в съда", подчерта Цицелков.

Оставката беше приета от министър-председателя Андрей Гюров.