Опасно тесен мост между Пловдив и Хисаря. Съоръжението свързва Община Калояново и Община Хисаря. То е строено преди повече от 80 години. Дължината на моста е 30 метра, а ширината му от 4 метра го прави непригоден за нуждите на района.

Стоян Луков, жител на община Калояново съобщи в ефира на "Денят започва", че снощи, пътувайки по него, едва успява да избегне ПТП.

Стоян Луков - жител на Община Калояново: "Автомобилът ми се движи в посока с предимство, отсреща амтомобил с варненска регистрация - хора, които не пътуват обичайно по пътя. Автомобилът беше навлязъл и благодарение на опитността на шофьора всичко се размина."

Мостът носи наименованието "Черният мост". Придобил е това име заради многото катастрофи и отнетите човешки животи.

От общинската администрация твърдят, че нов мост е трябвало да бъде построен още през 2023 г., но заради различни проекти е отложен.

Павлов - секретар на Община Калояново: "Едно сериозно стоманно-бетонно съоръжение, строено преди повече от 80 г., на което няма пешеходна зона, няма крила за преминаване на пешеходци. И неговите конструкции, от много години насам, категорично са против всякакви норми за техническа безопасност."

От Агенция "Пътна инфраструктура" твърдят, че преди седмица е избран изпълнител на техническия проект за изграждане на нов мост. Близо 813 000 евро са необходими за изграждането му, а след като премине 14-дневният срок по обжалване, ще се премине и към сключване на договора. Парите са осигурени от републиканския бюджет, срокът за изпълнение на техническия проект е 90 дни, а срокът за изпълнение за направата на нов мост е 300 календарни дни.

