Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол

Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на кораба им се изгуби в сряда преди обед.

Вчера в района, където за последно е засечен плавателният съд, беше открито нефтено петно. Капитанът Христо Спасов, заедно с 25-годишния му син и трети човек от екипажа, тръгнали на лов за акула в понеделник, въпреки че са били разубеждавани от близките си. Вчера бяха мобилизирани екипи в района на Созопол и Приморско, които правиха обходи край бреговете с надежда да открият рибарите. В акцията по издирването се включва и турски кораб от най-близкото пристанище – Инеада.