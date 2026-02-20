БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на кораба им се изгуби в сряда преди обед.

Вчера в района, където за последно е засечен плавателният съд, беше открито нефтено петно. Капитанът Христо Спасов, заедно с 25-годишния му син и трети човек от екипажа, тръгнали на лов за акула в понеделник, въпреки че са били разубеждавани от близките си. Вчера бяха мобилизирани екипи в района на Созопол и Приморско, които правиха обходи край бреговете с надежда да открият рибарите. В акцията по издирването се включва и турски кораб от най-близкото пристанище – Инеада.

#изчезналият кораб #рибарски кораб #Созопол #Приморско

