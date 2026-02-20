БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването срещу него по аферата "Епстийн" продължава

Ива Стойкова
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването срещу него във връзка с аферата "Епстийн" продължава.

Андрю беше задържан по подозрение в злоупотреба със служебно положение заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Той стана първият висш член на кралското семейство в съвременната история, арестуван от полицията. Бившият принц е обвинен, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е служил като търговски пратеник на Великобритания. Неговият брат - британският крал Чарлз Трети, заяви по-рано, че „законът трябва да поеме своя курс“ и изрази „най-дълбоката си загриженост“ във връзка с арест. Андрю беше задържан след публикуването на милиони документи от Министерство на правосъдието на Съединените щати, свързани със случая „Епстийн“.

