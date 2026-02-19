Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради аферата "Епстийн"

Скандал с кралски привкус във Великобритания - бившият принц Андрю беше арестуван във връзка с аферата "Епстийн". Братът на крал Чарлз III от години отрича връзките си с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, въпреки неопровержимите доказателства. Защо обаче е задържан днес и какви бяха реакциите на Острова?

В 8.00 сутринта, навръх 66-ия му рожден ден, в дома на бившия принц Андрю пристигат 6 полицейски автомобила. 30 минути по-късно братът на крал Чарлз III е отведен в ареста.

От полицията не назоваха поименно бившия принц, който вече официално е само Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Изявление на полицията в Теймз Вали: "В рамките на разследване арестувахме около 60-годишен мъж по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Извършват се обиски на адреси в Бъркшър и Норфолк."

Андрю е обвиняван от поне две жени по аферата "Епстийн", че са били подложени на сексуално насилие. Сега е задържан по друго обвинение, че в качеството си на търговско аташе, е предоставял на Джефри Епстийн поверителни документи. Проверката по обвиненията в сексуално насилие продължава.

Кралското семейство от години се опитва да се дистанцира от принц Андрю. Приживе кралица Елизабет Втора спря всичките му публични изяви, като член на кралското семейство. Миналата година брат му Чарлз III го лиши от титлите му и го накара да оваканти жилището си в двореца "Уиндзор".

Безпрецедентният арест на член на кралското семейство принуди Чарлз III да наруши мълчанието си.

Крал Чарлз III: "С дълбока тревога научих новината във връзка със злоупотребата със служебно положение на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Сега следва пълно, справедливо и задълбочено разследване от съответните власти. Както вече казах, те имат нашата пълна подкрепа и воля за съдействие. Нека бъда ясен: законите трябва да бъдат спазвани." "Полицията трябва да си свърши работата" - това коментира малко преди ареста британският премиер Киър Стармър.

Преди това той настояваше принц Андрю да бъде изслушан от Конгреса в Съединените щати.

Киър Стармър, премиер на Великобритания: "Един от основните принципи в нашия правов ред е, че пред закона всички са равни. Никой не е над закона. И е важно този принцип да се спазва."

Бившият принц Андрю отрича всички обвинения и упорито твърди, че никога не е бил намесен в престъпленията на Джефри Епстийн. Десетки разсекретени снимки, на които е в компанията на млади жени, говорят друго.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

"Справедливостта ще възтържествува" - настроението по улиците на Лондон днес.

"Каквото и да му се случи - напълно си го е заслужил. Заслужаваше да му отнемат титлите. Може би ще влезе в затвора или пък ще заживее в изгнание." "Аз съм привърженик на кралското семейство, но действията на Андрю наистина преляха чашата."

Аферата "Епстийн" разтърси не само Бъкингамския дворец, но и Уестминстър, след като и високопоставен член на Лейбъристката партия се оказа замесен, което доведе до вълна от искания за оставката на премиера Стармър.