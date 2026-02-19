БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори
Ще направим всичко, като ръководство на МВР, да дадем възможност на кадрите на ведомството да изпълнят своя дял от отговорността за провеждане на честни избори, каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев пред журналисти, след като пое поста от Даниел Митов.

Дечев допълни, че не само МВР отговаря за честните и свободни избори. Такова задължение имат партиите, неправителствените организации, Централната избирателна комисия и "Информационно обслужване".

"Ние няма да избягаме от нашата част от отговорността и ще дадем всичко от себе си", заяви вътрешният министър.

"Като съдия дълбоко вярвам, че „правова държава“ не е куха фраза в Конституцията и поради това в работата си ръководството на МВР ще се води от решението на Конституционния съд, с което 16 депутати излязоха от Народното събрание, а на тяхно място влязоха други 16 и се сформира нова парламентарна група", каза още Дечев.

Дечев посочи, че с Даниел Митов са говорили по различни важни въпроси, включително и за трагедията на Петрохан и под Околчица.

"Ще направим преглед на нашите служители по случаите в хижа „Петрохан“ и „Околчица“. Ако има възможност ще съдействаме за разкриване на обективната истина. Готови сме да помагаме, ако се наложи, и с чуждестранна експертиза", добави Дечев.

Той обърна внимание, че МВР няма последната дума по тези два случая, които, по неговите думи, е много вероятно да са един. Последната дума е на прокуратурата. Има две висящи дела, по които има наблюдаващи прокурори, които седят какво се случва с разследването, обясни Дечев.

#Емил Дечев #МВР

