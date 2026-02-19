БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Служебният министър на МВР Емил Дечев беше освободен като съдия от Съдийската колегия на ВСС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
служебният министър мвр емил дечев беше освободен съдия съдийската колегия всс
Снимка: БТА
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на назначаването му на длъжност „служебен министър на вътрешните работи“ с Указ на Президента на Република България.

Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г. Юридическият му стаж в органите на съдебната власт започва като следовател в Окръжна следствена служба при Софийска градска прокуратура, а през 2000 г. става съдия в Районен съд – Плевен, след което заема длъжността в Софийски районен съд. От 2012 г. правораздава в Софийски градски съд. Заемал е поста „заместник-министър“ в Министерство на правосъдието.

