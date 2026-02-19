Служебният министър на МВР Емил Дечев беше освободен като съдия от Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на назначаването му на длъжност „служебен министър на вътрешните работи“ с Указ на Президента на Република България.

Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г. Юридическият му стаж в органите на съдебната власт започва като следовател в Окръжна следствена служба при Софийска градска прокуратура, а през 2000 г. става съдия в Районен съд – Плевен, след което заема длъжността в Софийски районен съд. От 2012 г. правораздава в Софийски градски съд. Заемал е поста „заместник-министър“ в Министерство на правосъдието.