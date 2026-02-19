БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Екип от доброволци откри нефтено петно в морето близо до мястото, където се е изгубил сигнала на изчезналия риболовен кораб. Следата предполага, че плавателният съд е потънал именно там.

“Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти нито хора, но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал кораба и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал кораба. За хората нищо не мога да кажа, надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави”, каза пред БНТ Найден Недев - опитен водолаз, който се включи в акцията по издирването на кораба и тричленния му екипаж.

Дълбочината в района на откритото нефтено петно е 38 метра. Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.

