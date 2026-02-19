Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство

Президентът Илияна Йотова заяви, че няма забележки към състава на служебния кабинет на Андрей Гюров, защото не е нейно решение, но ще следи изпълнението на обещанията на министрите и ще бъде коректив на правителството.

В изказването си пред медиите президентът Йотова подчерта, че посочването на премиера е нейно конституционно право, но изборът на министрите е решение на Гюров.

„Няма как да имам забележки, защото той не е мой избор. Аз посочих господин Гюров за служебен министър-председател. Той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхте, спря се на тях. От своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България.“

Президентът увери, че ще следи изпълнението на ключовите задачи на кабинета, без да коментира отделни министри поименно.

„Много ми помогна, защото не скритно ще следим изпълнението на тези седем точки. И още първият ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни. Хареса ми акцента за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят.“

Йотова поясни и че не може да бъде отговорна за изборите на всеки министър и че наблюдението ѝ ще бъде прозрачно и публично.