Северната комбинация - единственият спорт в програмата на Игрите в Милано/Кортина, в който не участват жени

Равнопоставеност между мъже и жени – дълги години това звучеше мираж поне когато говорим за Олимпийски игри, но ето че най-накрая се случи в Париж през 2024-а. За настоящия форум в Милано/Кортина макар разпределението да не е 50/50, процентът на дамите състезатели е рекорден за Зимни игри – 47. Сред причините за тази малка разлика безспорно е един спорт, който е част от олимпийската програма неизменно от първото издание на Зимни олимпийски игри – северната комбинация.

Дисциплината обединява в себе си ски скокове и ски бягане и изисква сериозни умения и в двете фази от атлетите, които мечтаят да се борят за медалите. В последно време обаче северната комбинация по-често намира място в заглавията не заради своя нетрадиционен и изискващ формат, а поради по-различна причина. Това е единственият спорт в програмата на Игрите в Милано/Кортина, в който не участват жени. Като цяло дамите в северната комбинация се считат за сравнително ново явление, като първата Световна купа за тях се проведе през сезон 2020/21. Надпреварите при жените вече са част и от програмите на световните първенства, като следващата логична стъпка е тяхната поява и на Олимпийски игри.

За последните две издания на най-големия спортен форум – в Пекин през 2022-а и сега в Милано/Кортина дори имаше гласуването по този въпрос. От Международния олимпийски комитет обаче така и не дадоха зелена светлина и така в Италия отново участниците в този спорт са единствено мъже.

Наскоро говорителят на МОК Марк Адамс заяви, че причина за решението на централата е фактът, че северната комбинация включва участници от ограничен брой страни. В същото време от Комитета искат дисциплината да бъде по-универсална. В исторически план най-успешната държава в този спорт е нейната създателка – Норвегия. Интересното е, че дори самото име „северна комбинация“ е препратка към това, че самият спорт е най-популярен в държави като Норвегия и Финландия, макар своите успехи през този век на най-голямата сцена да имат нации като Австрия, Германия, САЩ и дори Япония.

Ако оставим настрана липсата на жените в надпреварите на олимпийските игри, липсата на достатъчен интерес, също не е за пренебрегване. Тъй като комбинаторите и ски бегачите използват едно и също трасе и един и същи стадион, лесно може да се направи анализ кои стартове предизвикват по-голям интерес. Тук обаче цифрите са красноречиви. Състезанията в северната комбинация представляват атракция за двойно по-малко хора в сравнения с тези в ски бягането. А както вече добре знаем – зрителският интерес е повече от значим за МОК, а най-добрият пример са скорошните информации за възможно изваждане на алпийския сноуборд от програмата за Игрите през 2030. Пред същата угроза е заплашена и северната комбинация, като президентът на ФИС Йохан Елиаш се закани, че ще даде всичко от себе си да запази олимпийския ѝ статут, но последната дума, както винаги ще има Международния олимпийския комитет и новият му ръководител Кърсти Ковънтри.

