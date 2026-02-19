БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:47 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийско утро 19.02.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
олимпийско утро 19022026
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#Олимпийско утро #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
3
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
4
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
5
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за...
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Други спортове

Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано
Чете се за: 00:55 мин.
Северната комбинация - единственият спорт в програмата на Игрите в Милано/Кортина, в който не участват жени Северната комбинация - единственият спорт в програмата на Игрите в Милано/Кортина, в който не участват жени
Чете се за: 04:12 мин.
Чешкият оператор Ярмелик не се вълнува от температурите и винаги снима състезанията по биатлон по къси панталони Чешкият оператор Ярмелик не се вълнува от температурите и винаги снима състезанията по биатлон по къси панталони
Чете се за: 02:42 мин.
С гол на Куин Хюз в продължението САЩ отстрани Швеция и е на полуфинал в олимпийския турнир по хокей на лед С гол на Куин Хюз в продължението САЩ отстрани Швеция и е на полуфинал в олимпийския турнир по хокей на лед
Чете се за: 01:20 мин.
Без български състезатели днес на Игрите в Милано/Кортина Без български състезатели днес на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ