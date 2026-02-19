БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каква е обстановката в Бургас и областта?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Снимка: БТА
Заради силни снегонавявания, намалена видимост и закъсали автомобили автомагистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница беше временно затворена за движение през вчерашния ден. Ограничения бяха въведени и на други пътни артерии, поради влошена зимна обстановка. Няколко населени места в област Бургас останаха без ток и вода, а в част от общините вчерашния ден беше обявен за неучебен.

"Актуалната пътна обстановка е нормална към този момент. Нямаме затворени участъци, всички пътища са преходими при зимни условия“, обясни инж. Митко Порязов, дир. Областно пътно управление-Бургас.

Той обясни, че всички проходи са отворени и проходими при зимни услвоя за всички пътни превозни средства.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

