Съветът за мир: Във Вашингтон ще се проведе учредителното заседание

Във Вашингтон днес ще се проведе учредителното заседание на Съвета за мир. Очакват се представители на около 20 държави.



България ще се включи на министерско равнище заедно със страни като Гърция, Кипър, Турция, Беларус и Израел. На лидерско равнище ще участват Унгария, Румъния, Албания, Армения, Косово, страни от Южна Америка и ислямския свят.

Европейският съюз се включва като наблюдател. С такъв статут са и Чехия, Словакия, Италия и Полша. А Германия, Франция, Великобритания и Русия няма да присъстват на учредителното заседание.



