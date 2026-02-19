БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане".

#"АЕЦ - Козлодуй" # Народно събрание #изслушване #Жечо Станков

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
2
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
4
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
5
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
6
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: У нас

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Издирване в морето: Подновява се търсенето на изчезналите рибари Издирване в морето: Подновява се търсенето на изчезналите рибари
Чете се за: 00:37 мин.
Новото служебно правителство влиза в длъжност Новото служебно правителство влиза в длъжност
Чете се за: 00:55 мин.
Ветровито, но слънчево време в петък Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей
Чете се за: 03:52 мин.
Възстановено е електрозахранването във всички населени места в област Шумен, продължава възстановяването на водоснабдяването в града Възстановено е електрозахранването във всички населени места в област Шумен, продължава възстановяването на водоснабдяването в града
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Новото служебно правителство влиза в длъжност
Новото служебно правителство влиза в длъжност
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Издирване в морето: Подновява се търсенето на изчезналите рибари Издирване в морето: Подновява се търсенето на изчезналите рибари
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Съветът за мир: Във Вашингтон ще се проведе учредителното заседание
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ