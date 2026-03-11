БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие за извънредните избори на 19 април, за подписване на споразумение

Българската национална телевизия кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в извънредните избори за народни представители на 19 април 2026 г., за подписване на предизборното споразумение

БНТ обявява следните дати за подписване на споразумението – 13 март (петък) и 16 март (понеделник) 2026 г. от 10.00 до 17.00 ч. в сградата на телевизията в гр. София на ул. "Сан Стефано" 29, в дирекция "Правна", етаж 9.

Лицата, които ще подпишат съответното споразумение, следва да носят лична карта и пълномощно, че представляват дадената политическа организация.

Проект на споразумението е публикуван на интернет страница на БНТ тук.