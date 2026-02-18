Марк Зукърбърг свидетелства в процес за ефекта на социалните медии върху младите хора

Съоснователят на Фейсбук Марк Зукърбърг свидетелства за първи път пред съдебен състав в знаково дело за пристрастяващия ефект на социалните медии върху младите хора.

Защитата на компанията Мета, която стои зад Фейсбук, Инстаграм и УотсАп твърди, че ищцата по случая, известна само с инициали, е пострадала от други фактори в живота си, но не и от използването на Инстаграм.

Лагерът на ищцата обвинява социалните мрежи, че съзнателно работят за пристрастяване на младите потребители, въпреки че са били наясно с рисковете за психическото здраве. В залата са и засегнати родители. Ответник по делото в Лос Анджелис е и мрежата ЮТюб на Гугъл. Платформите ТикТок и Снапчат постигнаха извънсъдебни споразумения. Условията не се съобщават.

Процесът ще продължи няколко седмици. Изходът ще окаже влияние върху хиляди подобни дела, заведени от родители, щатски прокурори и училищни управи.