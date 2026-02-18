БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Марк Зукърбърг свидетелства в процес за ефекта на социалните медии върху младите хора

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съоснователят на Фейсбук Марк Зукърбърг свидетелства за първи път пред съдебен състав в знаково дело за пристрастяващия ефект на социалните медии върху младите хора.

Защитата на компанията Мета, която стои зад Фейсбук, Инстаграм и УотсАп твърди, че ищцата по случая, известна само с инициали, е пострадала от други фактори в живота си, но не и от използването на Инстаграм.

Лагерът на ищцата обвинява социалните мрежи, че съзнателно работят за пристрастяване на младите потребители, въпреки че са били наясно с рисковете за психическото здраве. В залата са и засегнати родители. Ответник по делото в Лос Анджелис е и мрежата ЮТюб на Гугъл. Платформите ТикТок и Снапчат постигнаха извънсъдебни споразумения. Условията не се съобщават.

Процесът ще продължи няколко седмици. Изходът ще окаже влияние върху хиляди подобни дела, заведени от родители, щатски прокурори и училищни управи.

#процес #пристрастяване #Марк Зукърбърг #социални мрежи

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: САЩ и Канада

Тейлър Суифт е най-продаваният артист за 2025 година в глобален мащаб
Тейлър Суифт е най-продаваният артист за 2025 година в глобален мащаб
Кралят на Дания пристигна в Гренландия в знак на подкрепа заради претенциите на Доналд Тръмп Кралят на Дания пристигна в Гренландия в знак на подкрепа заради претенциите на Доналд Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия Втори ден на преговори в Женева между САЩ, Украйна и Русия
Чете се за: 02:45 мин.
Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания
Чете се за: 00:40 мин.
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Чете се за: 01:25 мин.
"Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица "Аксиос": Преговорите за мир в Украйна са стигнали до задънена улица
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ