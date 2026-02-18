Очаква се пазарът на недвижимите имоти през 2026 г. да бъде балансиран

От бранша очакват едноцифрен ръст на цените на жилищата
Пазарът на недвижимите имоти през 2026 г. ще бъде балансиран. От бранша очакват едноцифрен ръст на жилищата след рекордите от миналата година, когато на места увеличенията бяха с 20% на квадратен метър. Брокерите обаче наблюдават промени.
Оттегляне от жилищния пазар на купувачи без спестявания и тези, които търсят имот с цел отдаване под наем. Тенденцията ще се запази и през тази година, очакват от бранша. Новото строителство остава с най-значим дял от предлаганото на пазара, което е предпочитано заради възможността от персонализация - паркомясто, етаж, изложение, разпределение на стаите.
Гергана Тенекеджиева, изп. директор на агенция за недвижими имоти: "Новото строителство със сигурност трябва да стане по-скъпо от старото, но наистина старо. Ние в момента говорим за ново и старо - едното е в строеж, а другото е завършено - двете са еднакво нови, просто едното все още не може да го ползваш. Дългосрочно това би бил естествения ход на цените."
На лов за ново жилище е Венцислав - иска да го отдава под наем и се е насочил към южните райони на София. Не се притеснява от скока в цените и ще финансира покупката с ипотечен кредит и лични средства.
Венцислав Дундалов: "По-скоро моите притеснения са свързани с това дали документално имота е изряден и най-вече състоянието му и локацията съответстват на неговата цена."
Увеличен е броят на огледите, който купувач прави преди да се спре на жилище. Средно 8 апартамента са достатъчни за преценка. Повече от 50% от купувачите търсят южно изложение и 40% от сделките са именно за такива имоти.
Теодор Стойчев,мениджър и брокер на недвижими имоти: "Хората са малко по-предпазливи, но тези, които имат силна нужда да подобрят начина си на живот, което означава по-голямо жилище, по-нова сграда, по-луксозни общи части, по-добър квартал, по-близко място за работа това са техните водещи - те продължават да се оглеждат и да бъдат активни."
Корекция в цените преди сключване на сделката се случва - обичайно в диапазона между 2 и 8% от обявена цена, обясняват експерти. Но за прегряване на пазара не може да се говори.
Гергана Тенекеджиева, изп. директор на агенция за недвижими имоти: "Един пазар би вървял сериозно към прегряване, което означава сериозен спад на сделките и корекция в цените когато продавачите продават поради необходимост от средства. В Сoфия най-малко продавачи продават защото имат нужда от тези пари това са едва 8% от продавачите."
В София такива продавачи са едва 8%. А все още 10 на сто от купувачите избират панелни жилища.