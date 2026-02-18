БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Своя 100-годишен юбилей тази година отбелязват кино-театър „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ в София. Началото на празненствата беше дадено вчера със специална програма, с участието на изявени творци и артисти.

16 февруари 1926 г. Мария Влайкова в своето завещание дарява емблематичната сграда, в която днес се помещават известното столично кино и читалището.

Цветелина Сярово, секретар на ОНЧ „Антон Страшимиров - 1926“: „Киното започва своя строеж в далечната 1925 година., а на днешния ден 16 февруари 1926 г. всъщност е направено завещанието на госпожа Влайкова, киното да остане винаги кино и в него да се помещава бъдещото квартално читалище, към този момент все още не е имало квартално читалище, то е създадено през ноември месец отново 1926 г. Двете институции в доста по-късен етап започват да работят заедно, читалището е настанено в сградата на кино „Влайкова“ през 1949 г. и е настанено за вечно ползване. От малко по-късните години започва и да стопанисва киното, да отговоря за програмата в залата и към днешен двете институции работят абсолютно неразделно.“

Елисавета Станчева, част от настоятелството на кино „Влайкова“: „Това кино е нещо, което обединява, а на нас в днешно време ни трябват обединители, обединяващите ни и такива които са свързани все пак с просветата, защото читалищата са именно това. А че имаме кино, което е най-старото функциониращо кино в София, е едно щастливо допълнение.“

Наследници на Мария и Тодор Влайкови също присъстваха на събитието.

Тодор Влайков: „Това е едно място, което е огнище на култура и сме щастливи, че виждаме толкова много хора и се надяваме това да стане традиция, която да се предава през поколенията.“

Кино „Влайкова“ представя палитра от различни филмови жанрове.

Христина Александрова, посетител: „Любимото ми кино, тук съм живяла 50 години, да. Детство, младост, всичко в това кино.“

Орлин Павлов, певец и актьор: „Мисля, че е едно от последните автентични кина и първото тук. Защо е важно? Важно е - за мен е важно, за хората от квартала е важно, за хората, които не са посещавали никога това кино и когато го посетят е чувстват специални. Защото има история. 100 години, 100 години история. Аз имам много истории, разказвам ги на моето дете, то със сигурност ще ги разказва на своите деца и така. Мисля, че киното ни свърза с всички видове изкуства това може би най-важното - с кино, с театър, с музика, с изобразително изкуство дори. Всички видове жанрове може би за 100 години са се помещавали тук, представете си каква палитра както казахме преди малко, каква енергия и каква аура има киното и се усеща след 100 години ще е още по-ценно, представете си да влезе в такова кино, със сигурност няма да има почти никъде такова.“

#един век #читалище Антон Страшимиров, #отбелязване #кино влайкова

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите
Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите
Повече от 600 ученици и 250 учители се включиха във факелно шествие в Бургас в памет на Апостола Повече от 600 ученици и 250 учители се включиха във факелно шествие в Бургас в памет на Апостола
Чете се за: 00:55 мин.
Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение
Чете се за: 02:20 мин.
Очаква се пазарът на недвижимите имоти през 2026 г. да бъде балансиран Очаква се пазарът на недвижимите имоти през 2026 г. да бъде балансиран
Чете се за: 03:22 мин.
СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на БНТ в четвъртък СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на БНТ в четвъртък
Чете се за: 01:35 мин.
Цветелина Пенкова, БСП: Това е кабинетът „Гюров“, той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие Цветелина Пенкова, БСП: Това е кабинетът „Гюров“, той носи отговорността по отношение на избора на хората, на които гласува доверие
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ