Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей

Своя 100-годишен юбилей тази година отбелязват кино-театър „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ в София. Началото на празненствата беше дадено вчера със специална програма, с участието на изявени творци и артисти.

16 февруари 1926 г. Мария Влайкова в своето завещание дарява емблематичната сграда, в която днес се помещават известното столично кино и читалището.

Цветелина Сярово, секретар на ОНЧ „Антон Страшимиров - 1926“: „Киното започва своя строеж в далечната 1925 година., а на днешния ден 16 февруари 1926 г. всъщност е направено завещанието на госпожа Влайкова, киното да остане винаги кино и в него да се помещава бъдещото квартално читалище, към този момент все още не е имало квартално читалище, то е създадено през ноември месец отново 1926 г. Двете институции в доста по-късен етап започват да работят заедно, читалището е настанено в сградата на кино „Влайкова“ през 1949 г. и е настанено за вечно ползване. От малко по-късните години започва и да стопанисва киното, да отговоря за програмата в залата и към днешен двете институции работят абсолютно неразделно.“ Елисавета Станчева, част от настоятелството на кино „Влайкова“: „Това кино е нещо, което обединява, а на нас в днешно време ни трябват обединители, обединяващите ни и такива които са свързани все пак с просветата, защото читалищата са именно това. А че имаме кино, което е най-старото функциониращо кино в София, е едно щастливо допълнение.“

Наследници на Мария и Тодор Влайкови също присъстваха на събитието.

Тодор Влайков: „Това е едно място, което е огнище на култура и сме щастливи, че виждаме толкова много хора и се надяваме това да стане традиция, която да се предава през поколенията.“

Кино „Влайкова“ представя палитра от различни филмови жанрове.