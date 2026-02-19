Новото служебно правителство влиза в длъжност

Президентът Илияна Йотова ще издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание.



Кабинетът "Гюров" предстои да положи клетва в Народното събрание. 22 министри първо ще се закълнат пред народните представители, а след това в Гранитната зала на Министерския съвет ще поемат властта от правителството в оставка на Росен Желязков. След това, предаване на властта, ще има във всяко от министерствата.



Екипът на Андрей Гюров има за основна задача да организира предсрочните избори. За първи път има и министър, който специално ще отговаря за това - с тази задача е натоварен Стоил Цицелков, който ще бъде министър на честните избори.