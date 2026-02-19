Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира. Вчера обаче тя беше критична.

В община Смолян обявиха бедствено положение за районите на пет села, до които достъпът беше затруднен.

"От информацията, която имам от всички общини на територията на областта, към този момент е нормална. Все пак да не забравяме, че вчера до 18 часа имаше доста населени мета без електрозахранване, което благодарение на екипите е възстановено навсякъде. Село Киселчово, където има паднали 5 стълба, в момента е на агрегат, така ще е през следващите дни. Там остава бедственото положение заради паднали дървета по общинската пътна инфраструктура и свличане на земни маси. През днешния ден усилията ще бъдат насочени към отваряне на пътната мрежа към тези населени места и премахване на паднали дървета", обясни Андриян Петров, зам.-областен управител на Смолян.

Бедстващи хора, няма уточни той. По думите му се поддържа връзка с хората и кметовете в населените места.

