Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апопстола на свободата.



В храма"Света София" патриарх Даниил ще отслужи панихида от 17 часа. След това литийно шествие ще стигне до паметника на Васил Левски като така символично ще измине последните стъпки на Апостола. Официалната церемония е от 18 часа и ще бъде излъчена на живо по БНТ.

Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски се въвежда временна организация на движението, а хората, които искат да поднесат цветя ще могат да стигнат през три пункта до него.

В знак на почит към Апостола на свободата върху сградата на Столичната община и тази вечер ще бъдат проектирани ликът на Левски и неговите завети.