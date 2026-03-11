БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

9-годишният Дан Желязков стана вицешампион на турнир от Световната купа по тенис на маса в Берлин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази
годишният дан желязков стана вицешампион турнир световната купа тенис маса берлин
Слушай новината

9-годишният български талант Дан Желязков спечели сребърен медал на престижен турнир от Световната купа по тенис на маса, проведен от 9 до 15 март в Берлин, Германия.

България беше представена от братята Дан и Слав Желязкови - състезатели на Спортен клуб по тенис на маса „Варна 2015“. Двамата млади таланти се състезаваха във възрастовите категории до 11 и до 13 години.

По пътя към сребърния медал Дан Желязков показа изключително силна игра. В груповата фаза той записа три победи и една загуба, което му осигури място на четвъртфиналите. Там българинът постигна драматична победа с 3:2 гейма срещу представителя на домакините Маной Санкара.
В полуфиналния двубой Желязков продължи силното си представяне и победи с 3:1 гейма поставения под номер 2 в схемата Алиакбар Мирзалиев от Азербайджан. На финала младият български състезател отстъпи пред водача в схемата Юлиян Лугингер от Австрия и завърши турнира като вицешампион.


Това е първи финал в турнир от подобен ранг за Дан Желязков. Преди надпреварата той заемаше 48-о място в световната ранглиста, като след актуализирането ѝ се очаква да направи сериозен скок и да попадне в топ 20.

Другият български представител - 7-годишният Слав Желязков - направи своя дебют на международната сцена, където се изправи срещу едни от най-добрите млади състезатели в тура и натрупа ценен опит.

Следващото участие на братята Желязкови ще бъде на турнир от Световната купа в Панагюрище, България, който ще се проведе от 26 до 29 март.

#Слав Желязков #Дан Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Калояна Налбантова продължава успешното си представяне на турнира по бадминтон в Базел Калояна Налбантова продължава успешното си представяне на турнира по бадминтон в Базел
Чете се за: 00:55 мин.
Участниците в надпреварата за купа „Банско“ също подкрепиха Малена Замфирова Участниците в надпреварата за купа „Банско“ също подкрепиха Малена Замфирова
Чете се за: 01:40 мин.
Георги Павлов: Присъствието на четирима наши състезатели на световното първенство е сериозно постижение Георги Павлов: Присъствието на четирима наши състезатели на световното първенство е сериозно постижение
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3 Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ