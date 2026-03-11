БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Участниците в надпреварата за купа „Банско“ също подкрепиха Малена Замфирова

Участниците в надпреварата за купа „Банско" също подкрепиха Малена Замфирова
Слушай новината

Подкрепа за Малена Замфирова изразиха и всички участници в надпреварата за купа „Банско“ в алпийските ски. За да й вдъхнат сили младите таланти караха с ленти, като нея. Това се случва във всички стартове от календара на БФСки след инцидента с талантливата българска сноубордистка на 3 март в Чехия.

Състезанието беше от календара на ФИС и БФСки, и е организирано от „Юлен“ АД, като в него взеха участие 78 млади таланти от цялата страна, съобщават от БФ Ски.

На писта „Томба“ при момичетата младша възраст до 14 години първа е Елица Кърпачева (Мотен), пред Марта Маркова (Грийн роуд) и Леда Соколова (Витоша ски). При момчетата в същата група победи Андрей Самарджийски (Юлен), пред Никола Балевски (Юлен) и Мартин Спасов (Чамкория). Първа при момичетата старша възраст до 16 години е Лилия Хаджистоянова (Юлен), пред Азалия Александрова (Пампорово) и Кристина Попова (Юлен). При момчетата старша възраст до 16 години спечели Павел Марков (Чамкория), пред Йордан Стойчев (Юлен) и Калоян Марков (Мотен).

Призьорите бяха наградени от Георги Главчев (Юлен), Георги Попов (Юлен), Иван Каневчев (БФ Ски), Валентин Стефанов (БФ Ски) и треньори на състезателите.

