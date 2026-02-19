БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Случаят „Петрохан“ продължава да поражда въпроси, а в публичното пространство се появиха нови фрагментирани видеозаписи и снимки. По темата в студиото гостува Владислав Панев – бивш съпредседател на „Зелено движение“.

По повод публикувани снимки от празник за Трифон Зарезан, на които се вижда заедно с Ивайло Калушев и представители на „Зелено движение“, Панев потвърди присъствието си. За събитието той обясни, че са от 2023 година.

Относно поканата за събитието Панев обясни, че на него Калушев и останалите били поканени от Борислав Сандов.

„Що се отнася до събитието за Трифон Зарезан, тогава с Албена Семеонова, която е организатор на такива събития вече няколко години бяхме колеги в Народното събиране. Тя също беше депутат през 2023 година и тя всъщност всяка година кани съмишленици, приятели на това събитие. Съответно аз съм бил там няколко години, включително през 2023 година. Вчера се чухме с нея, тъй като исках да си опресня паметта. Аз до вчера живеех с впечатлението, че тези хора не съм ги виждал никога. Става въпрос за убитите в хижа „Петрохан“ и на Околчица. И от това, което разбрах, се оказа, че Борислав Сандов ги е попитал дали може да покани приятели. Тя е казала, разбира се, събитието е отворено за всички. Става въпрос за подрязване на лозя, с присъствието на поп и така нататък.“

Попитан дали познава въпросните лица и дали е бил с тях на други събития, Панев беше категоричен, че не е виждал въпросните лице друг път.

„Да, категорично. Аз тези хора не ги познавам, аз не знаех даже, че сме били заедно на това събитие, тъй като тогава мисля, че не сме си говорили, нямах никакви идеи.“

Той отново потвърди, че никога не е бил на хижата в Петрохан.

По отношение на подписаното споразумение от Борислав Сандов, Панев заяви, че това е решение на министъра на околната среда, който беше Борислав Сандов в случая.

„Споразумението е подписано в февруари месец. Ние разбрахме в партията малко по-късно от сигнали на „Балканка“, на други организации, на хора, които са възпрепятствани да ходят в планината от това НПО. И свикахме Национален съвет по темата на „Зелено движение“. Може би месец или два по-късно вече, март - април, малко след като разбрахме за случая. И тогава всъщност обясненията на Борислав Сандов бяха такива, каквито той говори по телевизиите последната седмица, две. Че всъщност това споразумение, което е факт, няма финансова част, т.е. нито има плащане от Министерството към организацията, нито обратно. Че става за едно стискане на ръце.“

Вижте целия разговор с Владислав Панев във видеото.

#случаят Петрохан #Владислав Панев

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
3
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
4
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
5
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
6
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Пореден случай на “ало измама” - каква е схемата?
Пореден случай на “ало измама” - каква е схемата?
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей
Чете се за: 03:52 мин.
Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ