Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега

Продължават да издирват днес изчезналите рибари в морето край Маслен нос. Радарната връзка с кораба, на който е имало трима души екипаж, се е изгубила вчера преди обяд. Активиран е Националният план за търсене и спасяване по море, но заради лошата метеорологична обстановка, акцията беше преустановена.

Днес се очаква издирването да продължи по море, въздух и суша. В района на Созопол и Приморско се организират и доброволчески групи, които ще обходят крайбрежието.

Сред тях е и Здравко Василев, който познава добре морето в този район. По думите му най-притеснителен е моментът, в който е изчезнал сигналът от плавателния съд.

„Времето, в което е изчезнал сигналът от предавателя и сигналът от радарната установка на Гранична полиция, е доста притеснително.“

Той подчерта, че надеждите са екипажът да е успял да освободи спасителния плот.

„Нашите надежди, заради които организираме днешните издирвателни акции по брега, са свързани с това, че ако е било някаква авария, тя е дала време на екипажа да освободи спасителния плот. Ако момчетата са на спасителен плот, имат шанс да оцелеят повече от 72 часа без никакъв проблем, въпреки че температурата на водата е под 6 градуса, въздухът е 2“, каза той.

Василев обясни, че спасителният плот представлява система, която при попадане във вода се активира автоматично и осигурява подслон,.