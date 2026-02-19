БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължават да издирват днес изчезналите рибари в морето край Маслен нос. Радарната връзка с кораба, на който е имало трима души екипаж, се е изгубила вчера преди обяд. Активиран е Националният план за търсене и спасяване по море, но заради лошата метеорологична обстановка, акцията беше преустановена.

Днес се очаква издирването да продължи по море, въздух и суша. В района на Созопол и Приморско се организират и доброволчески групи, които ще обходят крайбрежието.

Сред тях е и Здравко Василев, който познава добре морето в този район. По думите му най-притеснителен е моментът, в който е изчезнал сигналът от плавателния съд.

„Времето, в което е изчезнал сигналът от предавателя и сигналът от радарната установка на Гранична полиция, е доста притеснително.“

Той подчерта, че надеждите са екипажът да е успял да освободи спасителния плот.

„Нашите надежди, заради които организираме днешните издирвателни акции по брега, са свързани с това, че ако е било някаква авария, тя е дала време на екипажа да освободи спасителния плот. Ако момчетата са на спасителен плот, имат шанс да оцелеят повече от 72 часа без никакъв проблем, въпреки че температурата на водата е под 6 градуса, въздухът е 2“, каза той.

Василев обясни, че спасителният плот представлява система, която при попадане във вода се активира автоматично и осигурява подслон,.

„Представете си плаваща палатка, в която има вода, има храна, има лекарства и позволява на екипажа да оцелее достатъчно дълго време, докато бъдат открити“, допълни той.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

#изчезнали рибари #акция #доброволци

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
4
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
5
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
6
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: У нас

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила
Чете се за: 00:15 мин.
Каква е обстановката в Бургас и областта? Каква е обстановката в Бургас и областта?
Чете се за: 01:07 мин.
Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ