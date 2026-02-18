Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия рибарски кораб

След изчезването на рибарски кораб с трима души на борда в района на нос Коракя, утре в Созопол ще бъде организиран доброволчески обход на бреговата ивица в подкрепа на издирвателната операция.

Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол в 8:30 часа, а маршрутът ще продължи по крайбрежието в посока Приморско. Инициативата цели да подпомогне работата на компетентните органи чрез оглед на труднодостъпни участъци по брега.

От Община Созопол призовават всички, които имат възможност и желание да се включат, да бъдат на място навреме. В този труден момент всяка помощ е ценна, а съпричастността на хората показва, че морската общност остава обединена, когато животът на трима моряци е в неизвестност.