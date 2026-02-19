Чешкият оператор Ярмелик не се вълнува от температурите и винаги снима състезанията по биатлон по къси панталони

Срещаме ви с чешкия оператор Ярмелик, който отразява състезанията по биатлон в Антерселва.

Ярмелик не се вълнува от температурите, а винаги снима състезанията по къси панталони. Той е в Италия на четвъртите си олимпийски игри.

"Оператор съм в Чешката национална телевизия и обикновено снимам по спортни събития. До сега съм бил два пъти на летни, а това са вторите ми зимни олимпийски игри.

Питаме го не му ли е студено по къси панталони.

"Не, не. Чувствам се много добре. Може би в момента за всички усещането е добро, защото времето е приятно. Аз обаче следя и световните купи по биатлон, така че съм с тези шорти от доста време. Бил съм с тях дори на минус 15 градуса. За мен това не е проблем и просто се наслаждавам на работата си", сподели Ярмелик.

Той разказа за работата си в Пекин преди четири години, където температурите бяха около минус 30 градуса.

"Това е, може би, единственият случай в който не съм се чувствал добре. Тогава дори се замислих дали да не сложа дълъг панталон. Стрелбището в Пекин беше на открито и си спомням, че първия ден духаше леден вятър. Това беше тежък момент за мен. На следващия, обаче, ситуацията беше по-добра и с времето успях да свикна", спомни си той.

"Аз просто обичам да усещам зимата и студа. Наслаждавам се, когато навън е студено и истински мога да усетя зимата. За съжаление, това се случва доста по-рядко. Хората много често ме питат за шортите и ми се смеят. За мен, обаче, е хубаво да усетят тяхната енергия, защото и те, и аз се забавляваме искрено", добави Ярмелик.

Чешкият оператор коментира и българките в биатлона.

"Страхотно е да видим състезател от малко по-различна страна на подиума. Свикнали сме там да са тези от големите отбори, като Норвегия, Швеция или Франция. Смятам, че това е добре за биатлона, тъй като показва, че има конкуренция по целия свят. Неистина е чудесно, че България успя да спечели олимпийски медал и то в биатлона", каза Ярмелик.

Вижте репортажа във видеото!