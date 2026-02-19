Георги Павлов изрази увереност в постигането на успехи от българските атлети през новия сезон

Българска федерация лека атлетика е осигурила заплати на 12 млади и перспективни състезатели до Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, обяви президентът на централата Георги Павлов на пресконференция.

Божидар Саръбоюков, Пламена Миткова, Лъчезар Вълчев, Александра Начева, Никола Караманолов, Христо Илиев, Сияна Бръмбарова, Димо Андреев, Георги Петков и Християн Касабов ще имат заплащане. Зинга Барбоса и Радина Величкова са получили еднократна помощ от 10 хиляди евро. Общата сума е в размер на 205 822 евро.

Георги Павлов изрази увереност в постигането на успехи от българските атлети. Първата голяма цел пред тях е световното първенство в зала в Торун, Полша. Шампионатът ще се проведе между 20 и 22 март и ще бъде излъчен по БНТ 3. До момента двама българи имат покрит норматив за световния шампионат - Божидар Саръбоюков и Христо Илиев, но от родната федерация се надяват да участват около петима национали.

"Промяната, която започна, върви правилно и Дай Боже с тяхна помощ на атлетите да имаме за какво да се хвалиме и с какво да покажеме на деятелите, на бизнеса и на хората, че атлетиката тръгва напред", каза Павлов.

На пресконференцията присъстваха атлет и атлетка на България за 2025 година Пламена Миткова и Божидар Саръбоюков, които представиха новата екипировка.

"Предстои световно първенство в Торун, Полша. Аз все още нямам норматив за там, но се надявам да го постигна и да бъда част от отбора и там вече да покажем също добри резултати и класирания", сподели Пламена Миткова.

"Идва много силно бъдещо поколение, което виждаме, че постига големи резултати. Смятам, че има още може би 2-3 представители, които могат да постигнат норматив за световното първенство. Надявам се оттук нататък да сме по-голям екип на тези големи първенства и да радваме само любителите", добави и Божидар Саръбоюков, който преди няколко дни подобри националния рекорд на скок дължина..

"Много съм щастлив, че имаме положителни новини за постигнат силни резултати в последните седмици. Божидар Саръбоюков, Христо Илиев, Тихомир Иванов набират форма. Основната цел за зимата е Световното първенство в зала в Полша. Вече има няколко поправки на националите рекорди, което говори много за нивото на атлетика, но и за развитието на атлетиката. Като федерация ще работим да обединим това младо поколение и в една силна щафета. Промяната, която започна, върви правилно. Искаме да покажем, че атлетиката се развива", каза още президентът на БФЛА.

На 28 февруари и 1 март в София ще се проведе Държавното първенство по лека атлетика за мъже и жени, а Павлов разкри, че от федерацията ще се опитат да го направят малко по-атрактивно за феновете и ще се излъчва в социалните мрежи.

Вижте репортаж във видеото!