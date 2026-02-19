Реакции на политическите партии за кабинета "Гюров"

След клетвата на новия служебен кабинет не закъсняха и политическите реакции. Част от депутатите отправиха остри критики към състава на кабинета, а други заявиха подкрепа.
Днес вниманието е насочено както към клетвата на служебния кабинет, така и към политическите реакции за това. Някои депутати виждат връзка на министри със случая "Петрохан". Основните критики бяха около поста вицепремиер за честни избори на Стоил Цицелков, а също и към Андрей Гюров за това, че се е заклел като служебен министър-председател, преди да подаде оставка от поста подуправител на БНБ.
От ГЕРБ са негативно настроени за избора на Цицелков. "Има такъв народ", дори му поискаха оставката и заявиха, че имат информация, че Цицелков три пъти е бил задържан за алкохол и наркотици. От МЕЧ също остро го разкритикуваха. "Величие" пък са на другия полюс. Подкрепят Цицелков и заявиха, че кабинетът е повече политически, отколкото експертен. ПП-ДБ също защитиха кабинета и заявиха, че не са водили никакви преговори с Румен Радев за евентуална коалиция на следващите избори. БСП и ДПС казаха, че очакват служебният кабинет да подготви честни избори.
Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Можеше да има и по-разширени избор, но този вариант не се е прием. Така че по отношение на премиера сме съгласни, че избора беше ограничена, но по отношение на състава на правителството не бихме се съгласили с това, че госпожа Йотова не носи отговорност като президент. Що се отнася до това, което чухме от господин Гюров? Реч с пореден морален наратив, към който сме призовавали да има по-смирено отношение, докато не бъде избрано редовно правителство и не се проведат честни избори."
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Екип от професионалисти, хора, които имат достатъчно опит и в тези трудни времена могат да бъдат ценна част от този служебен кабинет, стига да изпълнят приоритетите, които и ние, и президентът пък и самият премиер заявиха."
Цончо Ганев, "Възраждане": "Йотова да обяснява защо одобри състав на кабинет, в който има хора, които пазят замесени в "Петрохан".
Очаквате ли честни избори?
Не."
Искра Михайлова, "ДПС-Ново начало": "Ще го видим днес, ще го видим днес"
Атанас Атанасов, БСП: "За кабинета ще съдим по действията, надявам се да подходи отговорно и да изпълни задачата, за която е съставен - честни избори."
Радостин Василев, председател на ПГ "МЕЧ": "Ние сме негативно настроени, аз дадох доверие на Гюров, надявайки се, че последният му шанс за политиката ще е началото на промяната. Той в момента се изложи жестоко. Йотова си измива ръцете с него, но тя е одобрила тези министри."
Станислав Балабанов - ИТН: "Незаконно е заченат кабинтът "Петрохан" днес, според ИТН Гюров се закле незаконно като служебен премиер. Според закона на БНБ, е казано че в случаи че е изразил съгласие за премиер, същият подава веднага оставка, не следварително. Той имаше възможност да го направи, но не го направи."
Ивелин Михайлов, председател на ПГ "Величие": "Как това правителство е ограничило изборите, като това правителство ще ограничи един от тримата - Делян Пеевски, а Бойко Борисов и Иво Прокопиев остават, ние не сменяме модела, ние сменяме само личностите в модела."
