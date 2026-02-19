Реакции на политическите партии за кабинета "Гюров"

След клетвата на новия служебен кабинет не закъсняха и политическите реакции. Част от депутатите отправиха остри критики към състава на кабинета, а други заявиха подкрепа.

Днес вниманието е насочено както към клетвата на служебния кабинет, така и към политическите реакции за това. Някои депутати виждат връзка на министри със случая "Петрохан". Основните критики бяха около поста вицепремиер за честни избори на Стоил Цицелков, а също и към Андрей Гюров за това, че се е заклел като служебен министър-председател, преди да подаде оставка от поста подуправител на БНБ.

От ГЕРБ са негативно настроени за избора на Цицелков. "Има такъв народ", дори му поискаха оставката и заявиха, че имат информация, че Цицелков три пъти е бил задържан за алкохол и наркотици. От МЕЧ също остро го разкритикуваха. "Величие" пък са на другия полюс. Подкрепят Цицелков и заявиха, че кабинетът е повече политически, отколкото експертен. ПП-ДБ също защитиха кабинета и заявиха, че не са водили никакви преговори с Румен Радев за евентуална коалиция на следващите избори. БСП и ДПС казаха, че очакват служебният кабинет да подготви честни избори.