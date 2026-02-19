БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание

У нас
живо кабинетът гюров положи клетва народното събрание
Снимка: БГНЕС
Служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите от служебното правителство положиха клетва пред Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“, заявиха служебният премиер и министрите от кабинета "Гюров", след което предадоха клетвените си листи.

Служебният премиер Андрей Гюров се обърна към Народното събрание с първите си думи като министър-председател, декларирайки, че служебното правителство поема отговорност за подготовката и провеждането на честни избори и ще работи безпристрастно в интерес на българските граждани.

„Днес говоря не само на тази зала, говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че лично аз и служебното правителство поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори“, заяви служебният премиер Андрей Гюров пред народните представители.

Пред депутатите той отбеляза, че в момент на вътрешно напрежение в страната не могат да подбират задачите си.

„Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет. Без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца, исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани и държава", заяви Гюров.

Той заяви, че служебното правителство ще подкрепя усилията за траен и справедлив мир в Украйна и навсякъде, където конфликти отнемат човешки животи.

„Декларирам, че ще работим със съюзниците си в Европейския съвет, в НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява с предвидимост, икономическа стабилност и защитата на демократичния ред. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, тя е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход“, каза той.

Той призова гражданите към активност по време на изборите.

„Затова призовавам българските граждани на 19 април. Гласувайте! Не се отказвайте от правото си да избирате и не позволявайте вотът ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес.“

В изказването си премиерът уточни и приоритетите на служебното правителство.

„Освен честността на изборите, ще работим по ключови управленски задачи. Първо – гарантиране на финансовата стабилност в условия на удължителен бюджет. Прилагане на мерките от плана за приемане на еврото. Ще подготвим новия удължителен бюджет и основата за бюджета на 2026 година. Второ – справедливо разпределение на средствата за общините с ефект за всички граждани, а не за нечии кампании. Трето – ритмичност на изплащане на пенсиите, социалните плащания и помощи за най-уязвимите групи – социално слабите и безработните. Четвърто – възстановяване на законността в управлението на прокуратурата и нормалното функциониране на правосъдието,“ посочи Гюров.

Той увери, че в служебното правителство няма договорки.

По-рано президентът Илияна Йотова издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и насрочи изборите за Народно събрание за 19 април.

