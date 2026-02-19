БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Президентът подписа указ за новото служебно правителство

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Изборите ще са на 19 април

президентството парламент политическата воля чуе гласа гражданите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.

#президентът Йотова #указ на президента #служебно правителство #избори

