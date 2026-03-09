Нови два медала за България от световния шампионат по лека атлетика в зала за атлети с интелектуални затруднения

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Спорт
Александър Асенов и Виктор Караджов донесоха отличията.

два медала българия световния шампионат лека атлетика зала атлети интелектуални затруднения
Снимка: Федерация адаптирана физическа активност
С още два медала в последния ден завърши участието на националния отбор на България за атлети с интелектуални затруднения на световното първенство по лека атлетика в зала на Virtus в Оренсе (Испания).

Българските състезатели от Федерация адаптирана физическа активност – България (ФАФА) се представиха достойно сред най-добрите атлети в света и се завръщат от шампионата с общо седем отличия.

Големият герой за българския тим е Александър Асенов, който спечели три титли - в тласкането на гюле, в спринта на 60 метра и в трибоя (60 метра, скок на дължина и тласкане на гюле) в категория II2. Последното му злато дойде именно в заключителния състезателен ден, когато той отново показа стабилност в трибоя с постижения в тласкането на гюле 8.80 метра, в спринта на 60 метра 8.58 секунди и в скока на дължина 4.29 метра.

Още един медал за България в последния ден донесе Виктор Караджов, който завоюва сребро в бягането на 800 метра в категория II3 с време 2.46.02 минути.

Близо до отличията беше и Боян Вандов, който се класира четвърти в спринта на 200 метра в категория II2, който финишира за 40.47 секунди.

Зад успехите на националния отбор стоят треньорите Димитър Петров и Ангел Колев, които с професионализъм, постоянство и отдаденост подготвят състезателите и им помагат да разгърнат своя потенциал на международната сцена.

Силното представяне на българските атлети е и важна крачка към следващото голямо събитие - световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през 2026 година в България, когато страната ще има честта да бъде домакин на едни от най-добрите атлети от цял свят.

