БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 600 състезатели участваха в международния турнир "Bulgaria Karate Open“ във Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Българските каратеки спечелиха 77 златни медала в надпреварата

Над 600 състезатели участваха в международния турнир "Bulgaria Karate Open“ във Велико Търново
Снимка: БТА
Слушай новината

Над 600 състезатели взеха участие в четвъртото издание на международния турнир „Bulgaria Karate Open“, който се проведе през уикенда във Велико Търново.

Надпреварата беше организирана от карате клуб Етър с партньорството и подкрепата на Община Велико Търново, Българската национална федерация карате и спонсори.

В турнира се включиха представители на шест държави - България, Гърция, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния и Турция, като състезанието затвърждава позицията си като едно от най-силните карате събития у нас и всяка година привлича все повече участници.

Състезателите премериха сили на шест татамита в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“, като бяха разпределени медали в над 80 категории. Българските каратеки се представиха силно и завоюваха 77 златни отличия.

В отборното класиране на първо място се наредиха домакините от Етър, които спечелиха 8 златни, 7 сребърни и 13 бронзови медала. Те изпревариха само с един бронзов медал състава на СК Цанев, а третата позиция зае КК Калоян, съобщиха от федерацията.

#Bulgaria Karate Open

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
4
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
6
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Бойни спортове

Още два медала за младите български състезатели от Европейските купи по джудо
Още два медала за младите български състезатели от Европейските купи по джудо
Четири медала за България от турнири за Европейската купа по джудо Четири медала за България от турнири за Европейската купа по джудо
Чете се за: 02:15 мин.
Братя Джорджеви отново ще се състезават за България Братя Джорджеви отново ще се състезават за България
Чете се за: 00:37 мин.
Царското семейство награди победителите в Royal Kids Open по време на България Оупън G2 Царското семейство награди победителите в Royal Kids Open по време на България Оупън G2
Чете се за: 02:45 мин.
Победа и загуба за Ивайло Иванов на турнир в Ташкент Победа и загуба за Ивайло Иванов на турнир в Ташкент
Чете се за: 00:35 мин.
23 медала за България от международния турнир по таекуондо в София 23 медала за България от международния турнир по таекуондо в София
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ