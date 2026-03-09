Над 600 състезатели участваха в международния турнир "Bulgaria Karate Open“ във Велико Търново

Над 600 състезатели взеха участие в четвъртото издание на международния турнир „Bulgaria Karate Open“, който се проведе през уикенда във Велико Търново.

Надпреварата беше организирана от карате клуб Етър с партньорството и подкрепата на Община Велико Търново, Българската национална федерация карате и спонсори.

В турнира се включиха представители на шест държави - България, Гърция, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния и Турция, като състезанието затвърждава позицията си като едно от най-силните карате събития у нас и всяка година привлича все повече участници.

Състезателите премериха сили на шест татамита в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“, като бяха разпределени медали в над 80 категории. Българските каратеки се представиха силно и завоюваха 77 златни отличия.

В отборното класиране на първо място се наредиха домакините от Етър, които спечелиха 8 златни, 7 сребърни и 13 бронзови медала. Те изпревариха само с един бронзов медал състава на СК Цанев, а третата позиция зае КК Калоян, съобщиха от федерацията.